Гвардиола: «Ман Сити» был недостаточно хорош в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над дортмундской(2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В последнее время для нас стали привычными [волевые победы]. Мне это не нравится. Сегодня мы включали в игре не ту передачу. Не было агрессии — пассивность. В тот момент, когда мы сменили ритм вместе с Филом [Фоденом], Бернарду [Силвой] и Хулианом [Альваресом], изменилась скорость игры, и мы забили два превосходных гола.

Я почти уверен в том, что при нашей игре в первом тайме у Джона [Стоунза] не хватило бы смелости на такой удар, но у нас появились импульс и игровой ритм. Это было необыкновенно — я очень за него рад.

"Боруссия" — необыкновенная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Вместе с тем всегда уместно ощущать такую стойкость: вперед, вперед и только вперед. Иметь в качестве альтернативы Хулиана [Альвареса] и Эрлинга [Холанда] в штрафной площади — такое срабатывает», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.