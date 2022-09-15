Сборная Англии назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций

Вратари: Дин Хендерсон («Ноттингем Форест»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);
Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).
23 сентября англичане сыграют в гостях с командой Италии, а 26-го дома встретятся с Германией.