«Труа» — «Ренн»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 14-й минуте хозяева открыли счет — отличился канадский нападающий Айки Угбо.

А на 26-й минуте прямую красную карточку получил гвианский защитник «Труа» Йоанн Сальмье.

Гости отыгрались на 48-й минуте благодаря голу полузащитника Батиста Сантамария.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Ренн 1:1 Голы: 1:0 Ike Ugbo (14'), 1:1 Батист Сантамария (48') Труа: Готье Галлон, Thierno Balde (Рено Рипар, 83'), Jackson Porozo, Эрик Палмер-Браун, Йоанн Сальмье, Yasser Larouci (Ксавье Шавалерен, 61'), Маркуш Лопеш (Папа Ндиага Яд, 61'), Romenique Kouame, Флорьян Тардье, Ike Ugbo (Адиль Рами, 34'), Мама Бальде (Wilson Odobert, 83') Ренн: Мартен Терье, Амин Гуири (Matthis Abline, 69'), Бенжамен Буриго (Лоранс Ассиньон, 88'), Флавьен Тэт (Kamal-Deen Sulemana, 46'), Батист Сантамария, Ловро Майер (Desire Doue, 46'), Адриен Трюффер (Биргер Мелинг, 69'), Артур Теате, Джо Родон, Амари Траоре, Стив Манданда Предупреждения: Батист Сантамария (42'), Биргер Мелинг (71'), Ксавье Шавалерен (72'), Готье Галлон (90 + 1') Удаление: Йоанн Сальмье (26')

После этого матча «Ренн» с 8 очками на 9-м месте в таблице Лиги 1, а «Труа» с 7 очками на 10-й строчке.