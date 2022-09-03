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    Тен Хаг раскрыл секрет обороны МЮ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень оборонительной игры своей команды.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Игра в защите? Я вижу, что коллективно защищается вся команда. Это облегчает действия защитников.

    Защитники поддерживают друг друга, они все делают сообща, поэтому показывают хорошую игру. Соперникам сложно создавать голевые моменты. Это то, что мы видим сейчас на поле», — приводит слова тен Хага официальный сайт МЮ.

    «Манкунианцы» выиграли с одинаковым счетом 1:0 у «Саутгемптона» и «Лестера». Также они обыграли «Ливерпуль» 2:1, установив серию из трех побед подряд.

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