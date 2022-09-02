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    В «Милане» заявили, что никогда не интересовались Захаряном

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    В пресс-службе итальянского «Милана» опровергли слухи об интересе к футболисту московского «Динамо» Арсену Захаряну.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном«, — сообщили в пресс-службе клуба.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Милан" проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну в это летнее трансферное окно.

    1 сентября "бело-голубые" объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в "Челси". Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) "Динамо" до закрытия трансферного окна в Англии.

    В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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