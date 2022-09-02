В «Милане» заявили, что никогда не интересовались Захаряном

пресс-службе итальянского «Милана» опровергли слухи об интересе к футболисту московского «Динамо»

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном«, — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Милан" проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну в это летнее трансферное окно.

1 сентября "бело-голубые" объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в "Челси". Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) "Динамо" до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.