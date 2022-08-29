Балотелли хочет покинуть «Адана Демирспор»

Нападающий «Адана Демирспор»может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, Балотелли хочет вернуться в Италию.

Кроме того, у 32-летнего футболиста, ранее выступавшего за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», есть предложение от швейцарского «Сьона».

В минувшую субботу сразу после матча с «Умраниеспором» (1:0) у Балотелли произошла стычка с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

Напомним, в середине августа в «Адана Демирспор» перешел экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.