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    • Балотелли хочет покинуть «Адана Демирспор»
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    Балотелли хочет покинуть «Адана Демирспор»

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    Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    Как сообщает известный журналист Николо Скира, Балотелли хочет вернуться в Италию.

    Кроме того, у 32-летнего футболиста, ранее выступавшего за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», есть предложение от швейцарского «Сьона».

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    • В минувшую субботу сразу после матча с «Умраниеспором» (1:0) у Балотелли произошла стычка с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

    Напомним, в середине августа в «Адана Демирспор» перешел экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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