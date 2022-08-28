Дзюба — худший игрок «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором»

Артем Дзюба Фото: twitter.com/AdsKulubu
WhoScored оценил игру Дзюбы в 5,81 балла. Это худший показатель среди игроков обеих команд.
Дзюба вышел в стартовом составе и отыграл один тайм, после чего был заменен на Марио Балотелли.
За первую половину 34-летний россиянин 10 раз коснулся мяча, отдал 8 передач с точностью 75%, ни разу не пробил по воротам и получил желтую карточку.
В первом матче за «Адана Демирспор» Дзюба стал автором гола в ворота «Фенербахче» (2:4) и был признан лучшим игроком встречи.