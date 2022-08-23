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    Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored

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    Российский нападающий Артем Дзюба провел дебютный матч за «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В понедельник «Адана Демирспор» потерпел гостевое поражение от «Фенербахче» (2:4) в рамках третьего тура турецкой Суперлиги.

    Дзюба появился на поле с первых минут и смог отметиться забитым мячом. Во втором тайме 34-летний россиянин поразил ворота «Фенербахче» с близкого расстояния.

    В этой игре Дзюба нанес 2 удара по воротам, в том числе результативный, выиграл 5 верховых единоборств, а точность его передач составила 76% (13 из 17). Известный портал WhoScored оценил игру Дзюбы в 7,3 балла. Это лучший показатель среди всех игроков «Адана Демирспор».

    В четвертом туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Умраниеспор». Матч пройдет 27 августа.

    Напомним, Дзюба подписал с «Адана Демирспор» однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

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