«Реймс» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева — отличился японский форвард Дзюня Ито.

На 63-й минуте «Реймс» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил сенегальский полузащитник Дион Лопи.

«Олимпик» сравнял счет на 86-й минуте благодаря голу малийского форварда Муссы Дембеле.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Лион 1:1 Голы: 1:0 Дзюня Ито (24'), 1:1 Мусса Дембеле (86') Реймс: Патрик Пенц, Эндрю Гравильон, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Maxime Busi, Маршал Манетси, Дион Лопи, Bradley Locko, Kamory Doumbia (Йенс-Люс Каюсте, 46'), Дзюня Ито (Emmanuel Agbadou, 67'), Фоларин Балогун (Митчелл ван Берген, 60') Лион: Карл Токо Экамби, Александр Ляказетт, Тете (Мусса Дембеле, 65'), Корентин Толиссо (Райан Шерки, 65'), Johann Lepenant, Жефф Рен-Аделед (Максанс Какере, 46'), Николас Тальяфико, Кастелло Люкеба, Тьяго Мендес (Bradley Barcola, 80'), Мало Гюсто, Remy Riou Предупреждения: Максанс Какере (48'), Ваут Фас (64'), Oscar Garcia (71') Удаление: Дион Лопи (63')

«Лион» набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. При этом «ткачи» провели на один матч меньше.

Календарь и таблица Лиги 1

«Реймс» с 2 очками идет на предпоследней строчке.