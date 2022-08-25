«Лион» отказал «Вест Хэму» в трансфере Пакеты

Лукас Пакета Фото: globallookpress.com
По данным источника, английский клуб предложил за 24-летнего бразильца около 50 миллионов евро, включая бонусы, но «Лион» не согласился. Ожидается, что «Вест Хэм» вернется с улучшенным предложением.
Напомним, ранее «Ньюкасл» и «Арсенал» также были связаны с трансфером Пакета, но игрок так и остался во Франции.
Пакета перешел во французский клуб в 2020 году. Его действующий контракт со «львами» рассчитан до 2025 года.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.