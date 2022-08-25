Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Твенте»

Нападающий «Фиорентины»не сыграет противв рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги конференций.

Кокорин не попал в заявку команды на предстоящий матч, сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.

В трех предыдущих матчах «Фиорентины» в новом сезоне российский футболист тоже не участвовал.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, но не может договориться с игроком о сумме компенсации.

В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Матч «Твенте» — «Фиорентина» пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск.