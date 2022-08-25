Канчельскис: Кокорину надо переходить к Дзюбе в Турцию. Их трио с Балотелли разорвет лигу

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтонадо как можно скорее уходить из

«Если Кокорина пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично.

Столько времени без игровой практики — ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего. Не знаю, осталось ли у него хоть какое-то голевое чутье.

Кокорину надо разрывать контракт с "Фиорентиной" и переходить к Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин — Дзюба — Балотелли вообще разорвет турецкую лигу», — приводит слова Канчельскиса Sport24.