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    Канчельскис: Кокорину надо переходить к Дзюбе в Турцию. Их трио с Балотелли разорвет лигу

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Александру Кокорину надо как можно скорее уходить из «Фиорентины».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Если Кокорина пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично.

    Столько времени без игровой практики — ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего. Не знаю, осталось ли у него хоть какое-то голевое чутье.

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    • Кокорину надо разрывать контракт с "Фиорентиной" и переходить к Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин — Дзюба — Балотелли вообще разорвет турецкую лигу», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

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