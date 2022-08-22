ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси»
  • 12:26
    • Федун ушел с поста президента «Спартака»
  • 15:53
    • Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера «РБ Лейпцига»
  • 15:45
    • Умтити бесплатно перейдет в «Лечче», а «Барса» продолжит платить ему зарплату
  • 15:31
    • «Торпедо» одержал волевую победу над «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Умтити бесплатно перейдет в «Лечче», а «Барса» продолжит платить ему зарплату

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Италии Лечче Трансферы
    Согласованы условия контракта между защитником «Барселоны» Самюэлем Умтити и итальянским «Лечче». Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

    Самюэль Умтити
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Самюэль Умтити

    «Сине-гранатовые» отпустят 28-летнего футболиста бесплатно и будут платить ему всю зарплату. «Барселона» будет получать бонус за каждое участие защитника в матче вплоть до установленного лимита.

    Умтити вылетит в Лечче в начале следующей недели, как только будут согласованы окончательные детали между клубами.

    Действующее соглашение Юмтити с командой истекает летом 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе. Ранее наставник «Барселоны» Хави дал понять, что не рассчитывает на услуги действующего чемпиона мира.

    Ранее сообщалось, что француз не прочь пойти в другой клуб, но получал конкретное предложение только с чемпионата Турции. В прошлом сезоне Умтити сыграл всего один поединок.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Ювентус» не будет медлить
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гаске — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры