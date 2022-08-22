Умтити бесплатно перейдет в «Лечче», а «Барса» продолжит платить ему зарплату

Согласованы условия контракта между защитником «Барселоны»и итальянским «Лечче». Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере»

«Сине-гранатовые» отпустят 28-летнего футболиста бесплатно и будут платить ему всю зарплату. «Барселона» будет получать бонус за каждое участие защитника в матче вплоть до установленного лимита.

Умтити вылетит в Лечче в начале следующей недели, как только будут согласованы окончательные детали между клубами.

Действующее соглашение Юмтити с командой истекает летом 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе. Ранее наставник «Барселоны» Хави дал понять, что не рассчитывает на услуги действующего чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что француз не прочь пойти в другой клуб, но получал конкретное предложение только с чемпионата Турции. В прошлом сезоне Умтити сыграл всего один поединок.