Руни: Нужно напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было три Золотых мяча

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиисчитает недопустимым поведение нападающего «Пари Сен-Жермен»

В недавнем матче против «Монпелье» Мбаппе толкнул Месси плечом, но сделал вид, будто ничего не произошло.

«22-23-летний игрок, который толкает Месси в плечо. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Мбаппе.

Кто-то должен напомнить Килиану, что в 23 года у Месси уже было три Золотых мяча», — приводит слова Руни Depar Sports.

Ранее сообщалось, что Мбаппе просил руководство «ПСЖ» продать Неймара. Этот факт стал причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.