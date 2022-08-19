Руни: Нужно напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было три Золотых мяча

Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Нейма Фото: globallookpress.com
В недавнем матче против «Монпелье» Мбаппе толкнул Месси плечом, но сделал вид, будто ничего не произошло.
«22-23-летний игрок, который толкает Месси в плечо. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Мбаппе.
Кто-то должен напомнить Килиану, что в 23 года у Месси уже было три Золотых мяча», — приводит слова Руни Depar Sports.
Ранее сообщалось, что Мбаппе просил руководство «ПСЖ» продать Неймара. Этот факт стал причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.