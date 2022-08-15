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    Мбаппе попросил руководство «ПСЖ» продать Неймара

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Трансферы Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе просит руководство клуба продать Неймара. Отношения между футболистами в последнее время заметно испортились.

    Неймар
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    Неймар

    Как cообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромаина Молину, француз и его представители еще в конце сезона-2021/2022 недвусмысленно намекали, что руководству парижан было бы хорошо избавилось от бразильца.

    Утверждается, что до Неймара уже дошла информация о требованиях Мбаппе и этот факт стал причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами.

    Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. На счету 30-летнего нападающего 147 матчей, 105 голов и 63 результативных передачи.

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