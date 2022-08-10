Вингер «Спартака» Урунов может перейти в «Химки» с пониженной зарплатой

Узбекский полузащитник «Спартака»может подписать контракт с подмосковскими «Химками», сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации источника, ради перехода в подмосковный клуб он готов пойти на сокращение гонорара. Сейчас Остон получает в районе € 600 тыс. в год. Отмечается, что «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков для подписания полузащитника.

Ранее появилась информация, что полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов отказывается покидать стан «красно-белых» из-за получаемой по контракту высокой зарплаты.

Остон перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с «красно-белыми» заканчивается в июне 2025 года.

Всего за «Спартак» Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.