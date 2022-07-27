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    Писарев: Цель большинства клубов РПЛ — не вылететь

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    Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о мотивации клубов РПЛ в новом сезоне.

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    В начале мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

    «Формула текущего турнира уже определена, ее не поменяешь. Но РПЛ и так достаточно интересна. "Зенит" немножко особняком, среди остальных каждый может обыграть каждого. Для меня, например, матчи "верхних" с "нижними" даже интереснее, чем "топы" между собой. Но если лига захочет, можно рассмотреть и другие форматы, подразумевающие увеличение числа рейтинговых встреч.

    Кубок РПЛ в эту идею не совсем вписывался, особенно с учетом сложной логистики и недоукомплектованности команд, а она присутствует даже у лидеров. Расширение календаря обязано затрагивать в первую очередь основной состав клубов. Если тренеры будут играть один турнир основой, другой резервистами, велика ли цена такого турнира?

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    • На Западе меньше расстояния, перелеты и переезды, это правда. Но уровень соревнований все равно надо поддерживать.

    Какая задача на сезон стоит перед большинством команд РПЛ? Не вылететь. Остальное для них вторично, как ты новые турниры ни назови. А рост числа матчей не должен идти в ущерб их качеству, иначе в этом просто нет смысла», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

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