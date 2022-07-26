ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • 11:21
    • Луис Суарес близок к переходу в «Лос-Анджелес»
  • 10:36
    • Агент Варелы просил у «Динамо» увеличить зарплату игрока более чем в два раза
  • 10:13
    • Зарема: Когда «Спартак» просил прозрачности, «Краснодар» жил по принципу «моя хата с краю»
    Все новости спорта

    Булыкин: Клубам РПЛ надо делать ставку на российских игроков. Иностранцы будут шантажировать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу скандальной истории с возможным уходом из «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы.

    Дмитрий Булыкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Булыкин

    Ранее стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо».

    Сообщалось, что 29-летний футболист собирается приостановить контракт с «Динамо» и перейти в бразильский «Фламенго».

    «Я уже давно говорил, что надо делать ставку на российских игроков. Потому что иностранцы при удобном случае будут шантажировать, или уезжать без спроса, или же приостанавливать контракты. Поэтому нужно обращать внимание на российских игроков, которые за рубеж сейчас вряд ли поедут и в России могут полностью посвятить себя прогрессу. Но это в том случае, если им не сделают сразу большую зарплату лет на пять.

  • Агент Варелы просил у «Динамо» увеличить зарплату игрока более чем в два раза
  • Читайте по теме

    • Чем закончится история с Варелой? Думаю, что там есть небольшой шантаж, но лучше спросить об этом руководство "Динамо" — они лучше знают, что там за ситуация.

    Но мое мнение — с легионерами сейчас очень тяжело будет искать компромисс, либо же платить большие деньги, которые не совсем соответствуют их уровню», — приводит слова Булыкина Rusfootball.info.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
  • Англия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Аякс» начинает и выигрывает?!
  • «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Англия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры