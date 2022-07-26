Булыкин: Клубам РПЛ надо делать ставку на российских игроков. Иностранцы будут шантажировать

Бывший нападающий сборной Россиивысказался по поводу скандальной истории с возможным уходом изуругвайского защитника

Ранее стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо».

Сообщалось, что 29-летний футболист собирается приостановить контракт с «Динамо» и перейти в бразильский «Фламенго».

«Я уже давно говорил, что надо делать ставку на российских игроков. Потому что иностранцы при удобном случае будут шантажировать, или уезжать без спроса, или же приостанавливать контракты. Поэтому нужно обращать внимание на российских игроков, которые за рубеж сейчас вряд ли поедут и в России могут полностью посвятить себя прогрессу. Но это в том случае, если им не сделают сразу большую зарплату лет на пять.

Чем закончится история с Варелой? Думаю, что там есть небольшой шантаж, но лучше спросить об этом руководство "Динамо" — они лучше знают, что там за ситуация.

Но мое мнение — с легионерами сейчас очень тяжело будет искать компромисс, либо же платить большие деньги, которые не совсем соответствуют их уровню», — приводит слова Булыкина Rusfootball.info.