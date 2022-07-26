Агент Варелы просил у «Динамо» увеличить зарплату игрока более чем в два раза

Стали известны подробности переговоров представителя защитникас руководством московского

Оскар Бентанкур, агент Варелы, во время переговоров с «Динамо» просил для игрока увеличения зарплаты более чем в два раза и огромный агентский бонус, сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо».

Сообщалось, что 29-летний уругваец собирается приостановить контракт с «Динамо» и перейти в бразильский «Фламенго».

Варела выступает за «Динамо» с 2020 года. Контракт 29-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее «Динамо» покинули парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна и украинец Иван Ордец.