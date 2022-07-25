Степашин: Можно было тормознуть Варелу где-то на границе. Но зачем нам предатели и подонки?

Член совета директоров «Динамо»высказался о ситуации с уругвайским защитником

Ранее стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо».

«Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал.

Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал.

Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент — то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

Заплатили ли ему? Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Варела может перейти в бразильский «Фламенго».