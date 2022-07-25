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    Степашин: Можно было тормознуть Варелу где-то на границе. Но зачем нам предатели и подонки?

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о ситуации с уругвайским защитником Гильермо Варелой.

    Гильермо Варела
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    Гильермо Варела

    Ранее стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо».

    «Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал.

    Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал.

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    • Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент — то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

    Заплатили ли ему? Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

    Ранее сообщалось, что Варела может перейти в бразильский «Фламенго».

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