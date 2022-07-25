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    Червиченко: В «Спартаке» таким плохим легионером, как Роша, является каждый второй иностранец

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что московский клуб хочет расторгнуть контракт с бразильским нападающим Педро Рошей.

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    «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Хорошо, что пути "Спартака" и Педро Роши скоро разойдутся.

    В этом клубе таким плохим легионером является не только Роша, а каждый второй иностранец. Просто возле бразильца исполняли больше танцев.

    Таких проблемных легионеров покупают только для того, чтобы люди, которые продвигают этот трансфер, нажились деньгами. В "Спартаке" это давно сложившаяся практика, и пока, к сожалению, никак не купированная», — приводит слова Червиченко Sport24.

    В настоящее время Роша выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая завершится в конце июля.

    Контракт Роши со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

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