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    «Тоттенхэм» подписал защитника «Мидлсбро»

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    «Тоттенхэм» сообщил на своем официальном сайте о переходе защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса.

    Джед Спенс
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    Джед Спенс

    Лондонский клуб подписал с 21-летним футболистом контракт до конца сезона-2026/2027.

    В прошлом сезоне Спенс выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». В 42-х матчах Чемпионшипа он забил два гола, сделал четыре результативные передачи и помог клубу вернуться в английскую Премьер-лигу.

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    • Напомним, ранее этим летом игроками «Тоттенхэма» стали Иван Перишич, Фрейзер Форстер, Ив Биссума, Ришарлисон и Клеман Лангле.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может приобрести нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

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