«Тоттенхэм» подписал защитника «Мидлсбро»

Джед Спенс Фото: tottenhamhotspur.com
Лондонский клуб подписал с 21-летним футболистом контракт до конца сезона-2026/2027.
В прошлом сезоне Спенс выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». В 42-х матчах Чемпионшипа он забил два гола, сделал четыре результативные передачи и помог клубу вернуться в английскую Премьер-лигу.
Напомним, ранее этим летом игроками «Тоттенхэма» стали Иван Перишич, Фрейзер Форстер, Ив Биссума, Ришарлисон и Клеман Лангле.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может приобрести нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.