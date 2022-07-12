Стало известно, почему Кокорин пропустил начало первого сбора «Фиорентины»

Нападающийготов приступить к тренировкам с

По информации «Р-Спорт», российский футболист пропустил начало сбора из-за коронавируса.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов.

Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы "Фиорентины".

Александр уже чувствует себя хорошо. Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему еще пять дней придется находиться дома. В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», — сказал собеседник агентства.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.