В «Химках» подтвердили переговоры с полузащитником «Рубина»

Член наблюдательного советаподтвердил, что полузащитникнаходится на просмотре в подмосковной команде.

«Да, всё верно пишут по поводу Ломовицкого. На тренировке он был, мы смотрим пока что.

Окончательной договорённости нет. Как только она будет, мы обязательно об этом объявим.

Не исключаю, что в ближайшее время футболист сможет вернуться в "Химки". Он уже выступал за клуб в сезоне 2020/2021 и провёл матчей 12», — сказал Терюшков «Чемпионату».

Ранее СМИ сообщали, что Ломовицкий подпишет контракт с «Химками». Также в московский клуб перейдёт хавбек Александр Зуев, который покинул казанский клуб этим летом.