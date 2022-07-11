ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де ЛигтТрансферный дайджест. 5-11 июля
  • 21:21
    • СМИ: Полузащитник «Зенита» интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму»
  • 20:53
    • В июле выйдет реалистичный мод для Battlefield 3
  • 20:20
    • Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа без зрителей
  • 16:55
    • «Валенсия» подпишет полузащитника «Милана» Саму Кастильехо
  • 16:41
    • Агент Игнатьева: Не факт, что Иван продолжит карьеру в РПЛ. У нас есть варианты из Европы
    Все новости спорта

    В «Химках» подтвердили переговоры с полузащитником «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки Рубин РПЛ Футбол России Трансферы
    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий находится на просмотре в подмосковной команде.

    Александр Ломовицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ломовицкий

    «Да, всё верно пишут по поводу Ломовицкого. На тренировке он был, мы смотрим пока что.

    Окончательной договорённости нет. Как только она будет, мы обязательно об этом объявим.

    Не исключаю, что в ближайшее время футболист сможет вернуться в "Химки". Он уже выступал за клуб в сезоне 2020/2021 и провёл матчей 12», — сказал Терюшков «Чемпионату».

    Ранее СМИ сообщали, что Ломовицкий подпишет контракт с «Химками». Также в московский клуб перейдёт хавбек Александр Зуев, который покинул казанский клуб этим летом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
  • «Шериф» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • «Карабах» — «Лех». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Каким выйдет дебют Эрика тен Хага у руля «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Шериф — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Жальгирис — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч РФШ — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч К-Лига Старс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рома — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Руусувуори — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры