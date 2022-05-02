Конец голевой засухи Депая. «Барса» победила «Мальорку» и прервала черную серию

«Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Мальорку» — 2:1. В первом тайме Мемфис Депай открыл счёт, после перерыва Серхио Бускетс упрочил преимущество хозяев, а гол Антонио Раильо позволил гостям уйти от сухого поражения. Каталонцы набрали три очка и перебрались на второе место в таблице Примеры.

Ход матча

6’ Прошёл навес справа в центр штрафной «Мальорки», Обамеянг пробил головой в прыжке в правый угол — Рико в классном прыжке сумел дотянуться и спас команду.

19’ Прошёл навес справа на Оливана, тот в касание прострелил к дальней штанге ворот «Барсы», где Ниньо не сумел подстроиться под отскочивший от газона мяч и пробил выше ворот с нескольких метров.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

23’ В атаке «Барсы» вторым темпом после углового Араухо, после навеса из глубины поля, выпрыгнул и головой срезал мяч в правый угол ворот. Но не засчитан этот гол из-за офсайда и у Араухо, и у Торреса.

25’ 1:0 Мемфис Депай. Альба навесил справа на противоположный фланг, где Депай принял мяч, вошёл в штрафную «Мальорки» и с полулёта пробил под опорную ногу боровшемуся с ним Маффео. Голкипер не ожидал такого удара и просто не успел среагировать.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

34’ Депай с левого края ворвался в штрафную соперника, но на дальнем углу вратарской не оказалось Обамеянга, который открывался под эту передачу.

45+1’ Санчес у правого края штрафной «Барселоны» обманным движением ушёл в сторону от Гарсии и плотно пробил по воротам — тер Штеген на месте.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

51’ Раильо в подкате едва не срезал мяч в свои ворота — в штангу попал. Но прострел Торреса, который и пытался прервать защитник «Мальорки», пошёл из положения «вне игры».

51’ 2:0 Серхио Бускетс. Удар Феррана Торреса из центра штрафной защитники заблокировали, но, Бускетс, подобрав мяч, пробил точно в дальний нижний угол ворот.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

66’ Депай на углу штрафной «Мальорки» получил пас, убрал мяч под правую и нанёс обводящий удар — мимо дальней девятки.

73’ Осадила ворота соперника «Барса». В итоге с третьего добивания, после серии рикошетов сумел Ферран Торрес переправить снаряд в сетку. Но гол был отменен из-за офсайда у Обамеянга, попавшегося на пути снаряда во время удара Феррана.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

79’ 2:1 Антонио Раильо. После мягкого заброса Севильи в штрафную Раильо рванул к вратарской, попытался замкнуть в подкате, а мяч рикошетом от колена залетел в сетку ворот.

86’ Угловой подали футболисты «Барселоны». Гави нанес удар головой по рамке противника, и сфера полетела прямо в руки Рико.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Мальорка 2:1 Голы: 1:0 Мемфис Депай (25'), 2:0 Серхио Бускетс (54'), 2:1 Антонио Райльо (79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Gavi, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Мемфис Депай Мальорка: Анхель Родригес, Фернандо Ниньо, Дани Родригес, Бриан Оливан, Родриго Батталья, Антонио Санчес, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Франко Руссо, Серхио Рико Предупреждения: Gavi (35'), Антонио Райльо (63'), Клеман Гренье (64'), Жорди Альба (90 + 1'), Пабло Маффео (90 + 1')

Лучшим игроком встречи был признан автор первого гола «Барселоны» Мемфис Депай. Нидерландец не забивал в Примере с 6 марта. Это 11-й гол Депая в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Он лучший бомбардир «Барсы», на втором месте Пьер-Эмерик Обамеянг с девятью голами.

«Барселона» — «Мальорка» twitter.com/LaLiga

Следующие матчи

Подопечные Хави набрали 66 очков и вновь поднялись на второе место в таблице Примеры, в активе «Мальорки» 16-я позиция и 32 балла.

Календарь и таблица испанской Примеры

Следующий матч «Барселона» проведет 7 мая в гостях против «Бетиса», а «Мальорка» примет «Гранаду» в этот же день.

Таблица Примеры twitter.com/LaLiga

Прямая речь

Хави, главный тренер «Барселоны»

— «Барса» была хороша, мы играли хорошо, но не превосходно. У нас были проблемы, особенно в домашних матчах, и было важно победить и вернуться на нужный путь. Так мы сможем мыслить спокойнее. Мы немного собрались, и это было жизненно важно для борьбы за Лигу чемпионов.

Мы должны были комфортно выигрывать, но в итоге сами усложнили себе жизнь. Нужно было избегать угловых, лишних фолов, не терять мячи при построении атак. Во многих аспектах нам нужно стать более зрелыми. Психологический аспект важен. Было видно, что игра окончена, «Мальорка» верила в это [до забитого гола]. Мы должны быть сильнее психологически.