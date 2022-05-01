«Спартак» не может — Соболев поможет. Волевая победа команды Ваноли

Гости проигрывали по ходу встречи 0:1, но дубль Александра Соболева позволил хозяева отыграться и выиграть поединок.

Ход матча

4' Александр Соболев находился в хорошей позиции и хотел замкнуть прострел, но пробил мимо

7' Самюэль Жиго и Георгий Джикия получили по желтой карточке

9' «Крылья» заработали штрафной, который не смог успешно реализовать Антон Зиньковский

13' Виктор Мозес нарушил правила

16' Юрий Горшков сделал обостряющую передачу, но никто из партнеров не откликнулся

18' После навеса Зиньковского о штрафного защита «Спартака» смогла отбиться от атаки. Последующие два угловых подряд тоже не принесли пользы гостям

26' Очередной угловой от «Крыльев»

«Спартак» пропускает Twitter «Спартака»

28' Самюэль Жиго играет рукой, арбитр пропускает момент мимо, однако через время идет смотреть видеоповтор. Все же он назначил пенальти.

30' Юрий Горшков взялся исполнить стандарт и решил пробить по центру. 1:0 в пользу самарцев

35' Максим Глушенков пробивал из штрафной площади. Мяч прошел очень близко от левой штанги

41' Александр Селихов получил третий горчичник в составе «красно-белых»

Фрагмент матча Twitter «Спартака»

45' 3 минуты к первому тайму добавили

45+2' Роман Ежов неудачно пробил с хорошей позиции

45+5' Конец первого тайма

46' Вместо Михаила Игнатова на поле вышел Шамар Николсон

48' Данил Липовой вышел у «Крыльев»

48' Соболев заработал угловой после сольного прохода

52' Зелимхан Бакаев пробил по воротам и попал в защитника

Шамар Николсон и Александр Соболев Twitter «Спартака»

55' Виктор Мозес вошел в штрафную и пробил по воротам. Мяч прошел мимо

57' Георгию Джикии пришлось оказывать медицинскую помощь

59' «Крылья Советов» назначили пенальти за опасную игру Александра Солдатенкова

61' Соболев точным ударом с пенальти в левый угол сравнял счет в матче

65' Даниил Хлусевич запустил мяч на трибуны из выгодной позиции в штрафной соперника

68' Куинси Промес вышел на поле у «Спатака» вместо Бакаева

70' Шамар Николсон неточно пробил издали

74' Куинси Промес открылся под поперечную передачу и хорошо пробил по воротам, но голкипер «Крыльев» сделал сейв

78' Роман Ежов прошел двух защитников и пробил по центру ворот. Вратарь справился с угрозой

79' Сергей Пиняев и Дмитрий Цыпченко появились на поле у гостей

80' Николсон пробил рядом с левой штангой. Он бил из штрафной

83' Соболев получил мяч в штрафной и пробил в правый угол. 2:1 — «Спартак» вышел вперед

90' По две замены сделали наставники обеих команд

90+2' Куинси Промес забил гол, но его отменили из-за офсайда

27 тур. РПЛ Спартак — Крылья Советов 2:1 (0:1, 2:0) Голы: 0:1 — 30, пенальти Горшков, 1:1 — 61, пенальти Соболев, 2:1 — 82 СоболевСпартак Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич (Рассказов, 89), Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90)Крылья Советов Ломаев, Фернандо, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Витюгов (Барач, 69), Коваленко (Липовой, 90), Зиньковский (Пиняев, 79), Ежов (Соколов, 90), Сарвели, Глушенков (Цыпченко, 79)Предупреждения: Джикия (7), Жиго (7), Селихов (41), Солдатенков (60), Мартинс Перейра (66), Фернандо (77)

90+4' Конец встречи

Благодаря своему дублю Александр Соболев получил звание лучшего игрока матча.

Александр Соболев Twitter «Спартака»

Следующие матчи

«Спартак» набрал 34 очка и занимает 9 место. «Крылья Советов» сейчас на две позиции выше. У них 38 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». Это будет 7 мая. Днем ранее «Крылья Советов» примут московское «Динамо».

Прямая речь

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли

— Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен им за это. Благодарен Промесу, он был не в лучшей кондиции, но делал все возможное. Виктор Мозес провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Ему я тоже благодарен. Также благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки.

Моя реакция на второй гол Соболева? Мы одно единое целое, мы одна команда. Я являюсь частью этой команды, у меня тоже есть чувства. Я вижу ежедневное желание ребят, их прогресс. Чтобы создать что-то большое, обязательно нужна сплоченность. Сегодня мы ее показали. Повторюсь, я верю и продолжаю верить в ребят.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин

— У нас молодая команда, которая только ищет себя в большом футболе, и, если победа такого большого клуба над нами вызывает у них такую радость, мы тоже радуемся, что начинаем пугать большие команды.

Довольным в этой игре можно быть только первым таймом, второй у нас не получился. По счету и по характеру игры в первом тайме нам было удобно, а во втором давление, которое оказал «Спартак», было слишком сильным. Мы, к сожалению, не смогли организованно ответить на это.