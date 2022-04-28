ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 13:11
    • Фернандиньо: Расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить «Реал»
  • 12:45
    • «Ливерпуль» планирует приобрести лидера «Монако»
  • 12:24
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку в апреле
  • 12:16
    • Карпин и Юран претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
  • 11:28
    • Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть против «Локомотива»
    Все новости спорта

    Мостовой о женщинах-арбитрах: Есть женский футбол и хоккей, пожалуйста, можете судить там

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит ЦСКА Динамо Локомотив Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался против привлечения женщин-арбитров для работы на матчах российский Премьер-лиги.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «Это мое мнение, я от него не отказываюсь. Для кого-то оно может быть не совсем приятным, но я считаю, что футбол — мужской вид спорта.

    Есть женский футбол и хоккей, пожалуйста, можете судить там. Я же не против этого. Но многие говорят, что это должно быть на постоянной основе. (Если еще) один-два матча — да.

    Давайте мы теперь женщин из футбола возьмем в мужской футбол. Есть женщины, есть мужчины, это природа создала.

    Сейчас в синхронном плавании мужчины начали плавать, это хорошо, что ли? Я против. Я не за то, чтобы это было систематически, ради примера можно.

    Можно прикрепить женщину-арбитра к одному клубу? К "Спартаку"? Хуже не будет, смотря на то, как судят Спартак», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры