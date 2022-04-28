Мостовой о женщинах-арбитрах: Есть женский футбол и хоккей, пожалуйста, можете судить там

Бывший футболист сборной Россиивысказался против привлечения женщин-арбитров для работы на матчах российский Премьер-лиги.

«Это мое мнение, я от него не отказываюсь. Для кого-то оно может быть не совсем приятным, но я считаю, что футбол — мужской вид спорта.

Есть женский футбол и хоккей, пожалуйста, можете судить там. Я же не против этого. Но многие говорят, что это должно быть на постоянной основе. (Если еще) один-два матча — да.

Давайте мы теперь женщин из футбола возьмем в мужской футбол. Есть женщины, есть мужчины, это природа создала.

Сейчас в синхронном плавании мужчины начали плавать, это хорошо, что ли? Я против. Я не за то, чтобы это было систематически, ради примера можно.

Можно прикрепить женщину-арбитра к одному клубу? К "Спартаку"? Хуже не будет, смотря на то, как судят Спартак», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».