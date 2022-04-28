Левандовски согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Баварии»всерьез рассматривает вариант с переходом в

В ближайшее время у Левандовски состоится встреча с руководством «Баварии» по поводу возможного продления контракта. Несмотря на это, польский футболист склоняется к уходу из мюнхенского клуба.

По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, Левандовски ради перехода в «Барселону» согласен даже на уменьшение зарплаты. В «Баварии» он зарабатывает 12,5 миллиона евро за сезон.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Левандовски этим летом за 40 миллионов евро.