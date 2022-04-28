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    Левандовски согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски всерьез рассматривает вариант с переходом в «Барселону».

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В ближайшее время у Левандовски состоится встреча с руководством «Баварии» по поводу возможного продления контракта. Несмотря на это, польский футболист склоняется к уходу из мюнхенского клуба.

    По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, Левандовски ради перехода в «Барселону» согласен даже на уменьшение зарплаты. В «Баварии» он зарабатывает 12,5 миллиона евро за сезон.

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    • Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Левандовски этим летом за 40 миллионов евро.

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