«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

готова рассмотреть предложения о покупке, сообщает испанское издание Diario SPORT.

Мюнхенский клуб пока так и не смог договориться с польским форвардом о продлении контракта.

По данным источника, «Бавария» согласна продать Левандовски за 40 миллионов евро.

Одним из главных претендентов на 33-летнего футболиста остается «Барселона», которая, как считается, сможет заплатить эту сумму.

Кроме того, за ситуацией продолжает следить «Пари Сен-Жермен».

Ранее испанские СМИ писали о том, что Левандовски уже согласовал с «Барсой» трехлетний контракт.

Левандовски забил 30 мячей в 30-ти матчах текущего чемпионата Германии.