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    «Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

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    «Бавария» готова рассмотреть предложения о покупке Роберта Левандовски, сообщает испанское издание Diario SPORT.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Мюнхенский клуб пока так и не смог договориться с польским форвардом о продлении контракта.

    По данным источника, «Бавария» согласна продать Левандовски за 40 миллионов евро.

    Одним из главных претендентов на 33-летнего футболиста остается «Барселона», которая, как считается, сможет заплатить эту сумму.

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    • Кроме того, за ситуацией продолжает следить «Пари Сен-Жермен».

    Ранее испанские СМИ писали о том, что Левандовски уже согласовал с «Барсой» трехлетний контракт.

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