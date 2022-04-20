«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Мюнхенский клуб пока так и не смог договориться с польским форвардом о продлении контракта.
По данным источника, «Бавария» согласна продать Левандовски за 40 миллионов евро.
Одним из главных претендентов на 33-летнего футболиста остается «Барселона», которая, как считается, сможет заплатить эту сумму.
Кроме того, за ситуацией продолжает следить «Пари Сен-Жермен».
Ранее испанские СМИ писали о том, что Левандовски уже согласовал с «Барсой» трехлетний контракт.
Левандовски забил 30 мячей в 30-ти матчах текущего чемпионата Германии.