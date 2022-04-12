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    Левандовски проинформировал «Баварию» о желании перейти в «Барселону»

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    Роберт Левандовски отказался продлевать контракт с «Баварией», сообщает каталонское издание Sport.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Более того, Левандовски уже проинформировал руководство мюнхенского клуба о желании продолжить карьеру в «Барселоне».

    Ранее испанские СМИ писали о том, что поляк уже согласовал с «Барсой» трехлетний контракт.

    При этом Левандовски остался недоволен предложением «Баварии» по новому договору. Клуб предложил ему продлить контракт всего лишь на один сезон.

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    • Ради перехода в «Барселону» Левандовски отказался от возможности перейти в «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль».

    Левандовски забил 31 гол в 28-ми матчах текущего чемпионата Германии.

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