Левандовски проинформировал «Баварию» о желании перейти в «Барселону»

отказался продлевать контракт с, сообщает каталонское издание Sport.

Более того, Левандовски уже проинформировал руководство мюнхенского клуба о желании продолжить карьеру в «Барселоне».

Ранее испанские СМИ писали о том, что поляк уже согласовал с «Барсой» трехлетний контракт.

При этом Левандовски остался недоволен предложением «Баварии» по новому договору. Клуб предложил ему продлить контракт всего лишь на один сезон.

Ради перехода в «Барселону» Левандовски отказался от возможности перейти в «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль».

Левандовски забил 31 гол в 28-ми матчах текущего чемпионата Германии.