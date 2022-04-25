Сассуоло — Ювентус. Онлайн

Добрый вечер! Приглашаем вас на заключительный матч 34-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Обслуживать сегодняшний матч будет Фабио Мареска из Неаполя.

Стартовые составы команд

Сассуоло: Консильи — Кириопулос, Кирикеш, Айхан, Мюльдюр — Лопес, Фраттези — Траоре, Распадори, Беррарди, Скамачча

Ювентус: Щенсны — Де Шильо, Де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини — Закария, Рабьо — Бернардески, Дибала, Мората, Влахович

В сегодняшнем матче встречаются 10-я и 4-я команда Серии А. «Сассуоло» в последних четырех матчах выглядит не стабильно, чередуя победы и поражения. В последнем туре подопечные Алессио Дионизи уступили в гостях «Кальяри» (0:1).

«Ювентус» на прошлой неделе вышел в финал Кубка Италии, обыграв в ответном матче «Фиорентину» (2:0). Что касается чемпионата, то туринцы в последних четырех матчах одержали две победы, один раз програли и сыграли вничью — в последнем туре с «Болоньей» (1:1).

В матче первого круга, который проходил в Турине, победу одержал «Сассуоло», вырвав победу в компенсированное время (2:1). Команды также пересеклись в 1/4 финала Кубка Италии, где «Ювентус» взял реванш у подопечных Алессио Дионизи (2:1).