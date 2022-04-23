АПЛ. «МЮ» проиграл «Арсеналу», «Ман Сити» разгромил «Уотфорд», ливерпульское дерби

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3:1
«Арсенал» на своём поле сыграл против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Арсенал» открыл счёт в матче уже на 3-й минуте первого тайма, Нуну Тавареш оказался в нужном месте в нужное время и пробил в левый угол ворот — 1:0.
Удвоить своё преимущество лондонцы смогли на 32-й минуте когда забил Букайо Сака — 2:0.
А уже на 34-й минуте «Манчестер Юнайтед» так же отметился забитым мячом, который реализовал Криштиану Роналду — 2:1.
И на 70-й минуте Гранит Джака получил мяч и нанес удар с дистанции забив гол — 3:1.
«Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице набрав 60 очков, а «Манчестер Юнайдет» расположился на 6-м месте имея 54 балла в активе.
«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 0:0
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой».
Матч на арене «Кинг Пауэр» завершился без забитых мячей.
«Лисы» опустились на 10-е место, имея 42 очка после 32 матчей. «Астон Вилла» — 15-е с 37 очками.
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» 5:1
«Манчестер Сити» на своём поле сыграл против «Уотфорда» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1.
В команде «Манчестер Сити» Габриэл Жезус смог оформить покер забив 4 гола на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах матча. Так же за горожан одним голом отметился Родри, который обработал мяч и нанес очень красивый удар по воротам.
За «Уотфорд» гол престижа забил Хассан Камара с угла штрафной в правый нижний угол ворот. И таким образом поединок завершился со счётом 5:1.
«Манчестер Сити» остается лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 80 очков, а «Уотфорд» занимает 19-е место с 22 балами в активе.
«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3
В параллельном матче «Норвич» потерпел крупное домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:3.
В составе победителей дублем на 35-й и 41-й минутах отметился бразильский форвард Жоэлинтон, еще один мяч забил на 49-й минуте хавбек Бруно Гимарайнс.
«Ньюкасл» поднялся на девятое место с 43 очками, в активе «Норвича» заключительная 20-я позиция и 21 очко.
Следующий матч подопечные Эдди Хоу проведут 30 апреля дома против «Ливерпуля», а «Норвич» отправится в гости для встречи с «Астон Виллой» в этот же день.
«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»
24 апреля, 16:00 мск
«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»
24 апреля, 16:00 мск
«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»
24 апреля, 16:00 мск
«Ливерпуль» — «Эвертон»
24 апреля, 18:30 мск