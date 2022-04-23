АПЛ. «МЮ» проиграл «Арсеналу», «Ман Сити» разгромил «Уотфорд», ливерпульское дерби

С 23 по 25 апреля проходят матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3:1

«Арсенал» на своём поле сыграл против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

«Арсенал» открыл счёт в матче уже на 3-й минуте первого тайма, Нуну Тавареш оказался в нужном месте в нужное время и пробил в левый угол ворот — 1:0.

Удвоить своё преимущество лондонцы смогли на 32-й минуте когда забил Букайо Сака — 2:0.

А уже на 34-й минуте «Манчестер Юнайтед» так же отметился забитым мячом, который реализовал Криштиану Роналду — 2:1.

И на 70-й минуте Гранит Джака получил мяч и нанес удар с дистанции забив гол — 3:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 3:1 Голы: 1:0 Нуну Тавареш (3'), 2:0 Букайо Сака (пенальти) (32'), 2:1 Криштиану Роналду (34'), 3:1 Гранит Джака (70') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш (Такэхиро Томиясу, 90'), Бен Уайт, Габриэль Магальяйнс, Нуну Тавареш, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Букайо Сака (Пабло Мари, 74'), Мартин Эдегор, Emile Smith Rowe, Эдвард Нкетиа Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 84'), Энтони Эланга (Маркус Рашфорд, 78'), Неманья Матич (Джесси Лингард, 78'), Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Алекс Теллес (31'), Гранит Джака (67'), Нуну Тавареш (68'), Бруну Фернандеш (76'), Мохамед Эль-Ненни (79'), Виктор Линделёф (82'), Криштиану Роналду (90 + 2')

«Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице набрав 60 очков, а «Манчестер Юнайдет» расположился на 6-м месте имея 54 балла в активе.

«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 0:0

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой».

Матч на арене «Кинг Пауэр» завершился без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Астон Вилла 0:0 Предупреждения: Нампалис Менди (63'), Кирман Дьюсбери-Холл (65'), Дуглас Луис (72'), Джеймс Мэддисон (75'), Леон Бэйли (90 + 5')

«Лисы» опустились на 10-е место, имея 42 очка после 32 матчей. «Астон Вилла» — 15-е с 37 очками.

«Манчестер Сити» — «Уотфорд» 5:1

«Манчестер Сити» на своём поле сыграл против «Уотфорда» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1.

В команде «Манчестер Сити» Габриэл Жезус смог оформить покер забив 4 гола на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах матча. Так же за горожан одним голом отметился Родри, который обработал мяч и нанес очень красивый удар по воротам.

За «Уотфорд» гол престижа забил Хассан Камара с угла штрафной в правый нижний угол ворот. И таким образом поединок завершился со счётом 5:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Уотфорд 5:1 Голы: 1:0 Габриэл Жезус (4'), 2:0 Габриэл Жезус (23'), 2:1 Ассан Камара (28'), 3:1 Родриго Эрнандес (34'), 4:1 Габриэл Жезус (пенальти) (49'), 5:1 Габриэл Жезус (53') Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 63'), Александр Зинченко, Родриго Эрнандес (Рияд Марез, 71'), Фернандиньо, Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 57'), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг Уотфорд: Эммануэль Деннис, Джошуа Кинг, Исмаила Сарр (Жоао Педро, 69'), Том Клеверли, Имран Луза (Edo Kayembe, 75'), Мусса Сиссоко, Ассан Камара, Самир Ханданович (Крэйг Кэткарт, 68'), Кристиан Кабазель, Jeremy Ngakia, Бен Фостер Предупреждение: Жоау Канселу (43')

«Манчестер Сити» остается лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 80 очков, а «Уотфорд» занимает 19-е место с 22 балами в активе.

«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3

В параллельном матче «Норвич» потерпел крупное домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:3.

В составе победителей дублем на 35-й и 41-й минутах отметился бразильский форвард Жоэлинтон, еще один мяч забил на 49-й минуте хавбек Бруно Гимарайнс.

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Ньюкасл 0:3 Голы: 0:1 Жоэлинтон (35'), 0:2 Жоэлинтон (41'), 0:3 Бруно Гимарайнс (49') Предупреждения: Аллан Сент-Максимен (39'), Бруно Гимарайнс (52')

«Ньюкасл» поднялся на девятое место с 43 очками, в активе «Норвича» заключительная 20-я позиция и 21 очко.

Следующий матч подопечные Эдди Хоу проведут 30 апреля дома против «Ливерпуля», а «Норвич» отправится в гости для встречи с «Астон Виллой» в этот же день.

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»

24 апреля, 16:00 мск

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»

24 апреля, 16:00 мск

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»

24 апреля, 16:00 мск

«Ливерпуль» — «Эвертон»

24 апреля, 18:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»

24 апреля, 22:00 мск