Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровых потерях санкт-петербургского клуба перед матчем с «Краснодаром».

Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Что касается Клаудиньо — он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать.

Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против "Краснодара", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".