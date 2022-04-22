ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Один удар — один гол. «Барса» укрепила свою позицию в топ-4
  • 14:58
    • «Локомотив» готовится играть без легионеров в следующем сезоне
  • 13:51
    • Сборная Украины может провести товарищеский матч с Англией или «Манчестер Сити»
  • 13:44
    • Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026
  • 13:09
    • Мбаппе потребовал от «Реала» дополнительно 100 млн евро, но получил отказ
  • 12:36
    • В «Спартаке» рассказали о сотрудничестве с зарубежными компаниями
    Все новости спорта

    Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Краснодар
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях санкт-петербургского клуба перед матчем с «Краснодаром».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

    «Что касается Клаудиньо — он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать.

    Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против "Краснодара", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
  • Рублев обыграет Даниэля с разгромным счетом?
  • Даниэль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Волки» обезопасят себя от вылета
  • «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры