«Лион» — «Вест Хэм»: счет матча 0:3, обзор голов

Французскийпотерпел домашнее поражение от английского(0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Форнальс с углового выполнил подачу к ближней штанге, Крэйг Доусон здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в ближний угол ворот, Поллерсбек ничего не смог поделать.

На 44-й минуте Джонсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Лиона», Эмерсон головой неудачно выбил мяч в радиус штрафной площади, а оттуда Деклан Райс в касание пробил в левый угол ворот.

А на 48-й минуте Джаррод Боуэн получил передачу на ход с левой половины поля от Форнальса, убежал в радиус штрафной площади и затем точно пробил под левую штангу.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Лион — Вест Хэм 0:3 Голы: 0:1 Крэйг Доусон (38'), 0:2 Деклан Райс (44'), 0:3 Джаррод Боуэн (48') Лион: Юлиан Поллерсбек, Мало Гюсто, Джейсон Денайер (Жефф Рен-Аделед, 89'), Кастелло Люкеба, Эмерсон, Тьяго Мендес, Тангай Н'Домбеле (Лукас Пакета, 46'), Ромен Февр (Тете, 46'), Уссем Ауа (Bradley Barcola, 71'), Карл Токо Экамби, Мусса Дембеле Вест Хэм: Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 84'), Пабло Форнальс, Мануэль Лансини (Марк Ноубл, 77'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс (Саид Бенрахма, 90'), Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон, Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Альфонс Ареола Предупреждения: Исса Диоп (22'), Bradley Barcola (84'), Пабло Форнальс (85')

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Вест Хэм» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Айнтрахтом».