Ракицкий вернется в «Шахтер»

Бывший защитник «Зенита»вернется в донецкий. Об этом сообщил директор «горняков» Дарио Срна.

«Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для "Шахтера". Кто-то меньше, кто-то больше, но это их решения.

Возможно, я не согласен с ними, но я их решения уважаю.

Также ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" — Ракицкого, чтобы он с нами играл», — сказал Срна в эфире Футбол News.

Ракицкий выступал за «Шахтер» до перехода в «Зенит» в 2019 году.

Напомним, ранее полузащитник «Шахтера» Тете перешел в «Лион», а защитник Винисиус Тобиас подписал контракт с мадридским «Реалом».