Газизов: Сегодня был один из самых плохих матчей «Уфы» по качеству игры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что футболисты уфимской команды плохо сыграли в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

В составе «Уфы» отличился нападающий Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 81-й минуте. Он лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 16 голами.

«Сложно выделить что-то положительное, наверное, один из самых плохих матчей клуба по качеству игры сегодня был.

Абсолютно недоволен игрой команды, тем, как она действовала на поле.

У Гамида Агаларова нет определенной задачи по голам, он выполняет тяжелую работу, играя инсайда.

Когда поменяли Дилана Ортиса, Агаларов выдвинулся на позицию нападающего, наверное, более ярко стал выглядеть.

Он забил пенальти, понятно, что 11-метровый не он заработал, но у него тоже бывали моменты. Он молодец, хочет и двигается.

Но настроения нет, это никак не умаляет того, что мы проигрываем», — заявил Газизов ТАСС.