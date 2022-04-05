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    СМИ: Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с Гурвеннеком

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    Полузащитник Хатем Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» на фоне конфликта с главным тренером, сообщает RMC.

    Хатем Бен-Арфа
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    Хатем Бен-Арфа

    35-летний футболист отсутствовал на тренировке команды в воскресенье, 3 апреля, и в понедельник 4 апреля.

    2 апреля «Лилль» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Бордо» (0:0) в матче Лиги 1.

    По данным источника , Бен-Арфа выразил претензии к главному тренеру Жослену Гурвеннеку:

    «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не "Генгам"!», — заявил игрок.

    Руководство клуба собирает информацию по поводу данного инцидента. Жослен Гурвеннек ранее был главным тренером «Генгама».

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