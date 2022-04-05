СМИ: Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с Гурвеннеком

Полузащитниквыведен из составана фоне конфликта с главным тренером, сообщает RMC.

35-летний футболист отсутствовал на тренировке команды в воскресенье, 3 апреля, и в понедельник 4 апреля.

2 апреля «Лилль» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Бордо» (0:0) в матче Лиги 1.

По данным источника , Бен-Арфа выразил претензии к главному тренеру Жослену Гурвеннеку:

«Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не "Генгам"!», — заявил игрок.

Руководство клуба собирает информацию по поводу данного инцидента. Жослен Гурвеннек ранее был главным тренером «Генгама».