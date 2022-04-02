Стукалов: В матче с «Крыльями» старались использовать преимущество «Уфы» в габаритах

Главный тренер «Уфы»поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против(2:1).

«Во-первых, "Крылья" — очень хорошая команда, очень сильная. В том числе индивидуально. Команда любит пространство, любит быстрые атаки.

Нашей задачей было сегодня минимизировать эти ситуации. Когда мы пропустили гол, центральный полузащитник пришел из глубины, была прекрасная подача.

Больше 100% моментов у наших ворот не было. Мы старались сыграть на ноль. Мы старались использовать наше преимущество в габаритах.

Так мы и забили первый гол. Была задача в переходных фазах, мы выскочили в быструю атаку, получили стандарт, хорошо исполнили, забили.

Мы хорошо друг друга знаем с "Крыльями". И я хорошо знаю Игоря Витальевича, и он меня. Тут грамотный исход.

Если мы вспомним прошлые годы, то в ФНЛ, когда я тренировал "Велес", мы тоже первые забили, потом "Крылья" забили сумасшедшие голы. Всегда решают нюансы.

Иванов сыграл очень качественно, голевая передача, мы это наигрывали на тренировках, в организации игры он выглядел очень хорошо.

Понятно, что когда пошли "качели", когда вышли на поле Цыпченко и Игнатьев, игра пошла на три исхода. Нам пришлось выпустить Мрзляка, чтобы выровняться по скоростям.

Что касается Тьяго, он уехал делать документы. Вернется ли, я не знаю. Это спорный вопрос.

С чем связана обратная замена Урунова? Сегодня — невыразительная игра», — приводит слова тренера пресс-служба самарского клуба.