РФС разрешил клубам РПЛ заявлять легионеров из вторых команд в ФНЛ

Бюро исполкомавнесло изменения в регламент

Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, смогут играть и в РПЛ, сообщает пресс-служба организации.

В ФНЛ выступают «Спартак-2» и «Краснодар-2», которые пользуются правилом «сквозной» заявки.

Согласно ему, фарм-клубы по ходу сезона могут обмениваться игроками со своими главными командами, выступающими в РПЛ.

Запрет действовал лишь на иностранных футболистов, которые, будучи заявленными в ФНЛ, не могли участвовать в чемпионате России.

Исполком РФС ранее принял решение о смягчении лимита на легионеров, разрешив клубам со следующего сезона иметь в заявке до 13 иностранных футболистов.