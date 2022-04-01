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    РФС разрешил клубам РПЛ заявлять легионеров из вторых команд в ФНЛ

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    Бюро исполкома Российского футбольного союза внесло изменения в регламент Российской Премьер-лиги.

    «Спартак-2»
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    «Спартак-2»

    Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, смогут играть и в РПЛ, сообщает пресс-служба организации.

    В ФНЛ выступают «Спартак-2» и «Краснодар-2», которые пользуются правилом «сквозной» заявки.

    Согласно ему, фарм-клубы по ходу сезона могут обмениваться игроками со своими главными командами, выступающими в РПЛ.

    Запрет действовал лишь на иностранных футболистов, которые, будучи заявленными в ФНЛ, не могли участвовать в чемпионате России.

    Исполком РФС ранее принял решение о смягчении лимита на легионеров, разрешив клубам со следующего сезона иметь в заявке до 13 иностранных футболистов.

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