Нигматуллин: Поляки во главе с Левандовским поедут домой после группового этапа

Бывший вратарь сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки ЧМ-2022 и предположил, что сборная Польши не выйдет из группы.

В группе С вместе с польской командой сыграют Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.

«Поляки во главе с Левандовским поедут домой после группового этапа. Из группы, думаю, они не выйдут. Аргентина и Мексика. Поляки же, думаю, насладятся только групповым этапом.

В квартете G, где Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун, получилась очень крепкая группа. Понятно, что фаворит здесь Бразилия. Но на второе место претендуют сразу три команды. Любая из них может это сделать.

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия? Тоже ровно. Ровные группы всегда смотреть интереснее, чем те, где присутствуют одна-две команды для набора очков их соперниками.

Но на самом деле большого интереса к играм чемпионата мира не испытываю. Это связано с разочарованием нашего непопадания.

Все-таки смотреть, когда там участвует сборная России, гораздо интереснее, нежели просто наблюдать со стороны. То есть быть чужими на этом футбольном празднике», — сказал Нигматуллин в эфире «Матч ТВ».