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    Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

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    Сегодня, 25 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

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    Результаты жеребьёвки:
    • «Челси» (Англия) — «Реал» (Испания);
    • «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания);
    • «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия);
    • «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

    Команды, указанные в парах первыми, станут хозяевами первого матча

    Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

    Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

    Если в основное время будет ничья, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их завершении не будет выявлен победитель, то судьба трофея определится в серии послематчевых пенальти.

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