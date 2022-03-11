Президент УЕФА высказался о санкциях против российских клубов и сборных

Президент УЕФАвысказался о санкциях, которые коснулись российского футбола.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

«Мы ввели спортивные санкции [в отношении России] и выделили более миллиона евро украинским детям и беженцам.

Какие у УЕФА отношения с Путиным? Раньше все было корректно, он хорошо подготовился к встрече. Не думаю, что он фанат футбола, ему больше нравятся другие виды спорта.

Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

Напомним, что РФС просит отменить решения международных организаций и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.