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    Адвокат: Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на ЧМ в Катаре

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    Экс-тренер сборной России Дик Адвокат отреагировал на решение ФИФА отнять у национальной российской команды по футболу право выступать на чемпионате мира в Катаре.

    Дик Адвокат
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    Дик Адвокат

    «Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость.

    Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», — сказал Адвокат «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

    В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

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