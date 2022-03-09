«Реал» и «Атлетико» хотят подписать защитника «Шахтера»

Защитник донецкого «Шахтера»в ближайшее время может покинуть команду.

У 18-летнего бразильца есть несколько предложений из чемпионата Испании. По информации AS, Винисиуса хотят подписать оба мадридских клуба — «Реал» и «Атлетико».

У Винисиуса есть возможность расторгнуть контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке. ФИФА и УЕФА ранее разрешили всем иностранным футболистам, которые играют в Украине, досрочно разорвать соглашения из-за непростой ситуации в стране.

Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» летом 2021 года из бразильского «Интернасьонала».

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность аренды всех легионеров УПЛ в иностранные клубы до того момента, пока в стране не улучшится обстановка.