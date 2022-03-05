«Лестер» минимально обыграл «Лидс»

на своём поле принималв рамках 28-го тура АПЛ. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт в середине второго тайма на 67-й минуте. Харви Барнс получил великолепную передачу в штрафную и точно пробил в правый угол ворот. Таким образом молодой полузащитник принёс «лисам» победу в этом матче.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Лидс 1:0 Гол: 1:0 Харви Льюис Барнс (67') Предупреждения: Паскаль Стрёйк (9'), Вильфред Ндиди (53'), Адам Форшоу (71')

«Лестер» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка за 25 матчей, а «Лидс» расположился на 16-м месте в их активе 23 балла.