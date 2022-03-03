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    «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии

    «Фиорентина» — «Ювентус»: счет матча 0:0

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Ювентус
    Туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Фиорентиной» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

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    Единственный гол был забит в компенсированное время. Куадрадо прострелил с правой стороны, и мяч попал в защитника флорентийцев Лоренцо Венути, от которого срикошетил в створ на дальней штанге.

    Футбол. Италия. Кубок
    Фиорентина — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Лоренцо Венути (автогол) (90 + 1') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Альваро Одриосола (Лоренцо Венути, 46'), Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Лукас Торрейра, Гаэтано Кастровилли (Альфред Дункан, 84'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 84'), Кшиштоф Пёнтек (Артур Кабрал, 65'), Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 65') Ювентус: Душан Влахович, Мойзе Кин (Альваро Мората, 59'), Лука Пеллегрини, Адриен Рабьо, Артур, Мануэль Локателли, Марле Аке (Хуан Куадрадо, 46'), Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Данило, Маттиа Перин Предупреждения: Лука Пеллегрини (57'), Джакомо Бонавентура (71'), Никола Миленкович (72'), Маттиа Де Шильо (79'), Лукас Торрейра (90')

    Ответный матч пройдет 21 апреля в Турине.

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