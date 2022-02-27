РФС выступил с заявлением о возможной отмене стыковых матчей сборной России

(РФС) прокомментировали ситуацию с возможной отменой или переносом стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре с участием сборной России.

В полуфинале команда Валерия Карпина должна встретиться с Польшей, а затем в случае победы — со Швецией или Чехией.

Ранее все три эти сборные отказались от игры с россиянами из-за конфликта РФ с Украиной. В воскресенье президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ выступил за отстранение России от ЧМ-2022.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве.

Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши, и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм.

РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.