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    Ковалевски: Польша сможет обыграть Россию в Москве. Жаль, не на заполненных «Лужниках»

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    Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски выразил уверенность в победе сборной Польши над командой России.

    Войцех Ковалевски
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    Войцех Ковалевски

    Стыковой матч за право выступить на ЧМ-2022 пройдет 24 марта на стадионе «Динамо».

    «Я не сомневаюсь в том, что мы сможем обыграть сборную в Москве. Я верю в то, что команда Польши, полностью мотивированная и не подверженная истерии, сделает это.

    Правда, жаль, что не на заполненных до отказа "Лужниках", было бы круче», — написал Ковалевски в твиттере.

    Ранее появилась информация, что минспорта Польши хочет переноса стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР. Польский футбольный союз обратился в ФИФА.

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