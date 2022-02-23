Ковалевски: Польша сможет обыграть Россию в Москве. Жаль, не на заполненных «Лужниках»

Войцех Ковалевски Фото: globallookpress.com
Стыковой матч за право выступить на ЧМ-2022 пройдет 24 марта на стадионе «Динамо».
«Я не сомневаюсь в том, что мы сможем обыграть сборную в Москве. Я верю в то, что команда Польши, полностью мотивированная и не подверженная истерии, сделает это.
Правда, жаль, что не на заполненных до отказа "Лужниках", было бы круче», — написал Ковалевски в твиттере.
Ранее появилась информация, что минспорта Польши хочет переноса стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР. Польский футбольный союз обратился в ФИФА.