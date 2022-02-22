Габулов — об увольнении Черевченко из «Химок»: Решение было тяжёлым, но взвешенным

Генеральный директор «Химок»прокомментировал увольнение главного тренера подмосковной команды

«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжёлое решение, но оно было взвешенным. До рестарта чемпионата остаётся мало времени, в данный момент "Химкам" необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждёт тяжёлый финиш сезона. Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», — приводит слова Габулова официальный сайт «Химок».

Сегодня Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Также работу в клубе завершил его тренерский штаб.

Черевченко возглавлял Химки с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.

Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 игр.