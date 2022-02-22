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    • Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»
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    Габулов — об увольнении Черевченко из «Химок»: Решение было тяжёлым, но взвешенным

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    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал увольнение главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко.

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжёлое решение, но оно было взвешенным. До рестарта чемпионата остаётся мало времени, в данный момент "Химкам" необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждёт тяжёлый финиш сезона. Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», — приводит слова Габулова официальный сайт «Химок».

    Сегодня Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Также работу в клубе завершил его тренерский штаб.

  • Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»
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    • Черевченко возглавлял Химки с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.

    Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 игр.

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