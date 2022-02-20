Семак: Поля в Петербурге в плохом состоянии. Приходится готовиться к «Бетису» в Марбелье

Главный тренер «Зенита»рассказал о подготовке команды к ответному матчу Лиги Европы с

Сине-бело-голубые готовятся к игре в испанской Марбелье.

«Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против "Бетиса" в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.

Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

Это футбольный центр, где готовятся многие клубы. Поговорили и с Юрием Павловичем Семиным, посмотрели второй тайм матча "Локомотива", пообщались с Валерием Георгиевичем Карпиным, и со многими другими. Так, в общих чертах поделились впечатлениями о событиях, которые есть в футбольном мире.

Конечно, всегда есть, над чем работать, когда есть недельный цикл между играми. Над чем-то поработаем дополнительно — завтра-послезавтра будем работать в двухразовом режиме. За два дня — непосредственно будем готовиться к игре.

Дзюба, Клаудиньо, Малком — готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Ответная игра между «Зенитом» и «Бетисом» в Лиге Европы состоится 24 февраля, в Испании. Первый матч завершился победой «Бетиса» — 3:2.